"Ирония судьбы": звезда сериала "Чики" объявила о разводе

Кинооператор Евгений Козлов в своем аккаунте Instagram рассказал, что разводится с актрисой Варварой Шмыковой.

Фото: Instagram Instagram

Он уточнил, что развод назначен на 12 июля. Как раз в этот день они с супругой познакомились десятью годами ранее.

«Для меня в настоящее время это про иронию судьбы и про ценность момента, что все в нашей жизни имеет конец, и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы можем оказать влияние, поэтому все, что нам дозволено, это ценить момент и людей, которые с нами его проживают», — написал он. «Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь», — написал также Козлов.

Публикацию аналогичного содержания выложила у себя на странице, приведя слова Козлова, и Шмыкова.

У Шмыковой и Козлова есть общий ребенок - сын Корней, он появился на свет в Лос-Анджелесе (США) и имеет двойное гражданство.

Еще до официального сообщения о разводе фанаты актрисы заметили, что она больше не размещает общие фотоснимки с супругом в Instagram.

А ранее певица Алиса Мон озвучила причину развода с первым супругом — гитаристом группы «Лабиринт» Василием Марининым.

В интервью Борису Корчевникову на канале «Россия 1» она сказала, что никогда не любила мужа.