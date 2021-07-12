"Ирония судьбы": звезда сериала "Чики" объявила о разводе

Кинооператор Евгений Козлов
в своем аккаунте Instagram рассказал, что разводится с актрисой Варварой Шмыковой.
Он уточнил, что развод назначен на 12 июля. Как раз в этот день они с супругой познакомились десятью годами ранее.
«Для меня в настоящее время это про иронию судьбы и про ценность момента, что все в нашей жизни имеет конец, и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы можем оказать влияние, поэтому все, что нам дозволено, это ценить момент и людей, которые с нами его проживают», — написал он. «Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь», — написал также Козлов.
Публикацию аналогичного содержания выложила у себя на странице, приведя слова Козлова, и Шмыкова.
У Шмыковой и Козлова есть общий ребенок - сын Корней, он появился на свет в Лос-Анджелесе (США) и имеет двойное гражданство.
Еще до официального сообщения о разводе фанаты актрисы заметили, что она больше не размещает общие фотоснимки с супругом в Instagram.
А ранее певица Алиса Мон озвучила причину развода с первым супругом — гитаристом группы «Лабиринт» Василием Марининым.
«Он думает, что я вышла за него замуж из-за квартиры, но это неправда. У него была действительно большая жилплощадь. Его мать читала мне лекции, что они много усилий потратили, чтобы приобрести эту квартиру. Но у меня не было корысти, я выходила замуж без расчета. У нас просто был такой дружеский брак, пока Вася не начал закладывать», — заявила Мон, имея ввиду, что ее экс-супруг пристрастился к алкоголю.