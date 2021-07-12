Варвара Шмыкова объявила о разводе

Кинооператор Евгений Козлов в Instagram рассказал о разводе с актрисой Варварой Шмыковой.

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Он сообщил, что развод назначен на 12 июля — день, в который они с супругой познакомились 10 лет назад.

«Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно, и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, это ценить момент и людей, которые с нами его проживают», — написал он.

«Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь», — добавил Козлов.

Аналогичный пост разместила у себя на странице, процитировав Козлова, и Шмыкова.

У Шмыковой и Козлова есть сын Корней, он родился в Лос-Анджелесе (США) и имеет двойное гражданство.

Еще до официального объявления о разводе поклонники актрисы заметили, что она перестала выкладывать совместные фото с супругом в Instagram.