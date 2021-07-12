«Прошла круги ада»: Бордовских рассказала о США и проблемах своих детей

«Мы прошли круги ада и с Марусей, и с Федей», - заявила телеведущая.
«Этого никому не пожелаешь. Маруся заболела анорексией. Она год провела в клинике. Я упустила этот момент. Ты не сразу это понимаешь Тебе кажется, что ну вот завтра она начнет есть. Сколько я боролась, сколько я с ней разговаривала, сколько я пыталась ее кормить », - рассказала Бордовских.
«Все это еще происходило на фоне нестабильного поведения Федора. У Феди, когда ему было пять лет, диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я тогда вообще в это не верила. Но диагноз подтвердился. Уже в Америке, когда у Маруси началась эта история с едой, Федя так заводился и так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ», - объяснила она.