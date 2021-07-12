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«Прошла круги ада»: Бордовских рассказала о США и проблемах своих детей

Алиса Селезнёва
2 часа назад
По словам телеведущей Юлии Бордовских, переезд в США обернулся для нее настоящим кошмаром, так как дочь заболела анорексией, а сын вел себя очень агрессивно и грозился свести счеты с жизнью. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
«Прошла круги ада»: Бордовских рассказала о США и проблемах своих детей
Фото: InstagramInstagram
«Мы прошли круги ада и с Марусей, и с Федей», - заявила телеведущая.
Она призналась, что переезд в Майами разрушил ее отношения с мужем, с проблемами детей она была вынуждена справляться одна.
«Этого никому не пожелаешь. Маруся заболела анорексией. Она год провела в клинике. Я упустила этот момент. Ты не сразу это понимаешь Тебе кажется, что ну вот завтра она начнет есть. Сколько я боролась, сколько я с ней разговаривала, сколько я пыталась ее кормить », - рассказала Бордовских.
Телеведущая пояснила, что дочери смогли в итоге помочь только специалисты, и назвала «жутким прозрением» момент осознания, что Маруся больна.
«Все это еще происходило на фоне нестабильного поведения Федора. У Феди, когда ему было пять лет, диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я тогда вообще в это не верила. Но диагноз подтвердился. Уже в Америке, когда у Маруси началась эта история с едой, Федя так заводился и так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ», - объяснила она.
Юлия Бордовских рассказала Ксении Собчак, что ее сын угрожал покончить с собой, уходил из дома, мог кинуть пультом в знакомого мальчика, если что-то ему не нравилось. В итоге ей пришлось искать Федору психологов и проходить с ним долгое и сложное лечение. Сейчас детям удалось решить проблемы со здоровьем.
Ранее звезда «Возвращения Будулая» актер Алексей Никульников в студии программы «Судьба человека» рассказал, как сумел пережить смерть своего 10-летнего сына. По словам актера, его сын трагически погиб, попав под электричку.
Никульников отметил, что после смерти ребенка его бывшая жена «посвятила себя служению Богу», а он сам очень тяжело пережил трагедию.
Шоу-бизнес,Алексей Никульников,Юлия Бордовских,Ксения Собчак,Майами,Соединенные Штаты,
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