«Прошла круги ада»: Бордовских рассказала о США и проблемах своих детей

Телеведущая пояснила, что дочери смогли в итоге помочь только специалисты, и назвала «жутким прозрением» момент осознания, что Маруся больна.

Никульников отметил, что после смерти ребенка его бывшая жена «посвятила себя служению Богу», а он сам очень тяжело пережил трагедию.