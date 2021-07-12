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«Начался сепсис»: состояние МакSим ухудшилось

Алиса Селезнёва
2 часа назад
В легких певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, врачи выявили гнойно-воспалительный процесс, что может свидетельствовать о начале сепсиса. Об этом со ссылкой на подругу артистки пишет «Комсомольская правда».
МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре исполнительницу подключили к ИВЛ, а затем к ЭКМО, аппарату искусственного насыщения крови кислородом.
На днях стало известно, что певице стало лучше и врачи даже начали выводить ее из искусственной комы. Однако МакSим не удалось задышать самостоятельно и ее состояние вновь ухудшилось.
«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс», - заявила подруга МакSим.
По ее словам, у певицы «начался сепсис», но врачи делают все возможное, чтобы спасти артистку.
Ранее официальный представитель исполнительницы Яна Богушевская призвала фанатов не спекулировать на госпитализации МакSим и не верить непроверенным сведениям.
Шоу-бизнес,Видео,Комсомольская правда,
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