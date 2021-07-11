«Глупо и непедагогично!»: Пугачеву отчитали за воспитание дочери

Певицу Аллу Пугачеву обвинили в том, что она приучает семилетнюю дочь к косметике. Возмущение пользователей Сети вызвало фото Лизы Галкиной в Instagram.На снимке у девочки тушь на ресницах, красная помада на губах и тональный крем на лице. Многие комментаторы сочли, что яркий макияж неуместен для девочки, которая закончила первый класс.«Зачем симпатичного от природы ребенка гримировать? Глупо и непедагогично!» «Зачем? Всему своё время!» «Косметика наносит вред детской коже». «Зачем ребенку макияж? Она и так красавица» «Алла Борисовна, вы что?» При этом есть комментаторы, которые утверждают, что на лице ребенка нет грима, а снимок просто обработан графическим редактором.В 2011 году Пугачева заключила пятый брак - с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. У пары родились близнецы: Елизавета Галкина и Гарри Галкин. Он появились на свет 18 сентября 2013 года.