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«Глупо и непедагогично!»: Пугачеву отчитали за воспитание дочери

Майк Габриелян
2 часа назад
Певицу Аллу Пугачеву обвинили в том, что она приучает семилетнюю дочь к косметике. Возмущение пользователей Сети вызвало фото Лизы Галкиной в Instagram.
«Глупо и непедагогично!»: Пугачеву отчитали за воспитание дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На снимке у девочки тушь на ресницах, красная помада на губах и тональный крем на лице. Многие комментаторы сочли, что яркий макияж неуместен для девочки, которая закончила первый класс.
«Зачем симпатичного от природы ребенка гримировать? Глупо и непедагогично!»

«Зачем? Всему своё время!»

«Косметика наносит вред детской коже».

«Зачем ребенку макияж? Она и так красавица»

«Алла Борисовна, вы что?»
При этом есть комментаторы, которые утверждают, что на лице ребенка нет грима, а снимок просто обработан графическим редактором.
В 2011 году Пугачева заключила пятый брак - с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. У пары родились близнецы: Елизавета Галкина и Гарри Галкин. Он появились на свет 18 сентября 2013 года.
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