Поклонники заподозрили Тимати в романе с другой участницей «Холостяка»

Тимати
дал очередную пищу слухам о своем расставании Катей Сафаровой. В этом ему помогла другая участница телешоу «Холостяк». Об этом сообщает
Starhit.
Новый всплеск интереса поклонников к личной жизни Тимати спровоцировали свидетельства его перемещений по миру без Кати Сафаровой, которая уже несколько недель находится в Испании.
Тем временем Тимати тоже отправился на каникулы за рубеж, что немедленно отметили поклонники шоумена. Некоторые из них обнаружили, что он оказался в той же локации, где проводила время одна из участниц шоу «Холостяк» - Адель Вейгль. Она отдыхала в Греции. А Тимати недавно публиковал в соцсетях кадры с яхты, отмечая в геотеге именно эту страну.
Напомним, что 20-летняя Адель
и 37-летний рэпер ранее уже попадались на глаза заинтересованным наблюдателям в Москве. Но на тот момент актуальной у поклонников шоумена версией был роман Вейгель с одним из участников группы HammAli & Navai. А сейчас фанаты Тимати обсуждают теорию, говорящую о том, что он увлекся Адель Вейгль, организовав ей романтическое свидание в Арабских Эмиратах.
Дополнительным подтверждением слухов о романе Вейгль и Тимати стал интерьер гостиничного номера, в котором девушка остановилась в Греции. Убранство апартаментов, где проживает Тимати, очень похоже на жилище Адель.