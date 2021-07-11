Поклонники заподозрили Тимати в романе с другой участницей «Холостяка»

Новый всплеск интереса поклонников к личной жизни Тимати спровоцировали свидетельства его перемещений по миру без Кати Сафаровой, которая уже несколько недель находится в Испании.

Тем временем Тимати тоже отправился на каникулы за рубеж, что немедленно отметили поклонники шоумена. Некоторые из них обнаружили, что он оказался в той же локации, где проводила время одна из участниц шоу «Холостяк» - Адель Вейгль. Она отдыхала в Греции. А Тимати недавно публиковал в соцсетях кадры с яхты, отмечая в геотеге именно эту страну.