Миро призвала дочь Успенской спасаться от «душной» матери

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Поводом для разговора стали недавние слова королевы отечественного шансона о том, что она внимательно отслеживает поступки и окружение дочери.

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«У Танюши нет мужчины, она занимается своим здоровьем. О мужчине надо думать, когда ты уверена в своей красоте, когда чувствуешь себя непревзойденной. Искать нам никого не надо, очередь уже стоит. Я не знаю, кто эти люди, которые хотят мою дочь, может, они негодяи? Может, просто хотят пристроиться...». – процитировала Миро Успенскую.

Блогер напомнила, что Танюше – уже 30 лет, она давно не дитя и даже не юная барышня. И такой тотальный контроль и даже психологическое насилие ломает жизнь молодой женщине.

«Вы представляете, в каком кошмаре живёт бедная Танюша, которой уже -- за 30? Душная Любка висит на взрослой дочери, как на мужике. Цепляется за неё. Не отпускает от себя. Вбивает ей в голову, что она -- некрасивая. Да, ты, Тань, некрасивая, как и сама, между прочим, Любка. Как и многие другие женщины. Ну, и что? Однако ты, Тань, в отличие от многих, прикольная, и картины твои мне нравятся. Тебя можно и хотеть, и любить, но тебя это, в принципе, не должно волновать».

Миро считает, что Плаксина – талантливая художница и что ей следует активно развиваться в этом направлении. Даже если у Любови Залмановны иные планы на дочкину судьбу.

«Не трать себя на то, что важно обывателю. Не позволяй матери вбить тебе в голову стандарты жизни, которым следует она и курицы-борщовки. Твори. Пиши картины. Стремись попасть в МОМА, а не услышать от матери, что ты красивая. Тебе должно быть пофиг на это.

Сегодня она назовёт тебя красавицей, а завтра -- уродом, крепко держа в руке поводок твоей боли, чтобы ты от неё никуда не делась. А ты денься. Мой тебе добрый совет».