В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Миро призвала дочь Успенской спасаться от «душной» матери

Ирина Лебедева
1 час назад
Скандальный блогер Лена Миро в своем ЖивомЖурнале обратилась к дочери Любови Успенской. Свой пост она озаглавила «Душная мать» и посоветовала Татьяне Плаксиной освободиться от власти родительницы.
Миро призвала дочь Успенской спасаться от «душной» матери
Фото: InstagramInstagram
Поводом для разговора стали недавние слова королевы отечественного шансона о том, что она внимательно отслеживает поступки и окружение дочери.
Видео дня
«У Танюши нет мужчины, она занимается своим здоровьем. О мужчине надо думать, когда ты уверена в своей красоте, когда чувствуешь себя непревзойденной. Искать нам никого не надо, очередь уже стоит. Я не знаю, кто эти люди, которые хотят мою дочь, может, они негодяи? Может, просто хотят пристроиться...». – процитировала Миро Успенскую.
Блогер напомнила, что Танюше – уже 30 лет, она давно не дитя и даже не юная барышня. И такой тотальный контроль и даже психологическое насилие ломает жизнь молодой женщине.
«Вы представляете, в каком кошмаре живёт бедная Танюша, которой уже -- за 30? Душная Любка висит на взрослой дочери, как на мужике. Цепляется за неё. Не отпускает от себя. Вбивает ей в голову, что она -- некрасивая. Да, ты, Тань, некрасивая, как и сама, между прочим, Любка. Как и многие другие женщины. Ну, и что? Однако ты, Тань, в отличие от многих, прикольная, и картины твои мне нравятся. Тебя можно и хотеть, и любить, но тебя это, в принципе, не должно волновать».
Миро считает, что Плаксина – талантливая художница и что ей следует активно развиваться в этом направлении. Даже если у Любови Залмановны иные планы на дочкину судьбу.
«Не трать себя на то, что важно обывателю. Не позволяй матери вбить тебе в голову стандарты жизни, которым следует она и курицы-борщовки. Твори. Пиши картины. Стремись попасть в МОМА, а не услышать от матери, что ты красивая. Тебе должно быть пофиг на это.
Сегодня она назовёт тебя красавицей, а завтра -- уродом, крепко держа в руке поводок твоей боли, чтобы ты от неё никуда не делась. А ты денься. Мой тебе добрый совет».
Успенская считает, что у Татьяны есть певческий дар, который следует развивать. Она не раз заявляла, что скоро все заговорят о ней как о певице.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Лена Миро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители