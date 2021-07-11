Дава: «Моя девушка постоянно бухала»

Давид Манукян в недавнем выпуске шоу «Дом-2» сделал сенсационное признание, рассказывает СтарХит. Шел разговор о пристрастии некоторых участников телестройки к алкоголю, Манукян резко критиковал их. И вдруг сказал:

Фото: Instagram Instagram

«Это не нормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни*** не смешно».

Поскольку до сих пор остается неясной причина разрыва Манукяна с Бузовой, фолловеры тут же начали изучать прошлое Давы. Получается так, что серьезные отношения у рэпера были с блогером Кариной Кросс и далее – с поющей телеведущей Ольгой Бузовой

За развитием бурного романа Ольги и Давида в свое время следило пол-страны. Были нежные признания в любви, цветы, подарки, совместные путешествия. Была даже свадьба – правда, не совсем настоящая.

И вот в канун 35-летия Ольги все резко закончилось. Бузова обвинила бывшего возлюбленного в агрессии и асоциальном поведении, Манукян был сдержаннее, но также выражал недовольство несостоявшейся половинкой.

Кстати, сам Дава тяготеет к здоровому образу жизни. Он выставляет в соцсети фотоотчеты из фитнес-клубов и тренажерных залов, пишет о важности правильного питания. Очень хочет выглядеть атлетом – ради этого даже пошел к пластическому хирургу и теперь щеголяет с кубиками на животе.

После скандального заявления Манукяна многие припомнили историю, когда Бузова устроила истерику из-за вопроса Губерниева про коньяк. Надо сказать, что тогда Дава публично высказался в защиту бывшей любимой девушки.