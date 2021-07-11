В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дочь Меньшова показала его фото из шахтерского прошлого

Ирина Лебедева
1 час назад
Юлия Меньшова выложила в сторис инстаграма архивный снимок своего отца. Владимир Меньшов там совсем молодой, это годы, когда он трудился на шахте в Воркуте.
Дочь Меньшова показала его фото из шахтерского прошлого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Юлия рассказала подписчикам, что ее папа тогда мечтал устроиться на работу на местное телевидение диктором. Но на эту должность взяли не его, а его друга Константина. Возвращаясь домой после смены, Владимир обязательно включал телевизор – посмотреть на Константина на голубом экране.
.
Меньшова ранее просила журналистов и поклонников не беспокоить семью в такой тяжелый период. После похорон Владимира Валентиновича она поблагодарила СМИ и фолловеров за проявленную тактичность и терпение. По ее словам, к ее просьбе все отнеслись с пониманием и не терзали убитых горем родственников требованиями прокомментировать печальное событие.
Отдельное спасибо телеведущая сказала Первому Каналу, который посвятил несколько сюжетов памяти ее отца.
Пока родственники коллеги скорбят о кончине Владимира Меньшова, противники прививок с новой силой начали споры об эффективности вакцинации. Одновременно несколько блогеров сообщили, что якобы, 81-летний народный артист вакцинировался еще в марте.
Но источники этих данных сомнительны: в соцсетях делают упор на том, что от COVID прививалась дочь режиссера Юлия Меньшова - неужели бы она не настояла на вакцинации знаменитого отца, который в своем приличном возрасте находился в зоне риска?
Шоу-бизнес,Юлий Меньшов,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,Воркута,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители