Дочь Меньшова показала его фото из шахтерского прошлого

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Юлия рассказала подписчикам, что ее папа тогда мечтал устроиться на работу на местное телевидение диктором. Но на эту должность взяли не его, а его друга Константина. Возвращаясь домой после смены, Владимир обязательно включал телевизор – посмотреть на Константина на голубом экране.

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Меньшова ранее просила журналистов и поклонников не беспокоить семью в такой тяжелый период. После похорон Владимира Валентиновича она поблагодарила СМИ и фолловеров за проявленную тактичность и терпение. По ее словам, к ее просьбе все отнеслись с пониманием и не терзали убитых горем родственников требованиями прокомментировать печальное событие.

Отдельное спасибо телеведущая сказала Первому Каналу, который посвятил несколько сюжетов памяти ее отца.