Дочь Меньшова показала его фото из шахтерского прошлого

Юлия рассказала подписчикам, что ее папа тогда мечтал устроиться на работу на местное телевидение диктором. Но на эту должность взяли не его, а его друга Константина. Возвращаясь домой после смены, Владимир обязательно включал телевизор – посмотреть на Константина на голубом экране.
Меньшова ранее просила журналистов и поклонников не беспокоить семью в такой тяжелый период. После похорон Владимира Валентиновича она поблагодарила СМИ и фолловеров за проявленную тактичность и терпение. По ее словам, к ее просьбе все отнеслись с пониманием и не терзали убитых горем родственников требованиями прокомментировать печальное событие.
Отдельное спасибо телеведущая сказала Первому Каналу, который посвятил несколько сюжетов памяти ее отца.
Пока родственники коллеги скорбят о кончине Владимира Меньшова, противники прививок с новой силой начали споры об эффективности вакцинации. Одновременно несколько блогеров сообщили, что якобы, 81-летний народный артист вакцинировался еще в марте.
Но источники этих данных сомнительны: в соцсетях делают упор на том, что от COVID прививалась дочь режиссера Юлия Меньшова - неужели бы она не настояла на вакцинации знаменитого отца, который в своем приличном возрасте находился в зоне риска?