Раскрыта причина смерти рэпера DMX

Симмонс начал музыкальную карьеру в 1984 году. Получил известность на рэп-сцене как битбоксер в коллективе Ready Ron. В 1990-х Симмонс сотрудничал с такими известными американскими рэперами как Jay-Z, LL Cool J, Ma $ e, LOX и Lil ’Kim. Настоящую известность ему принесла композиция «Get at Me Dog» с Def Jam. С ней он попал в топ 40 Hot 100. В мае 1998 года выпустил первый сольный альбом It’s Dark и Hell Is Hot. Пластинка заняла первое место в Billboard 200 и считается классикой хип-хопа 1990-х годов