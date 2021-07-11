Раскрыта причина смерти рэпера DMX

50-летний Эрл Симмонс оказался в больнице 2 апреля этого года и через неделю там умер. Сообщается, что в связи с передозировкой кокаина, у него остановилось сердце. Прибывшие по вызову медики сумели вновь запустить его и доставили находящегося без сознания рэпера в больницу. Однако выяснилось, что мозг Симмонса не пережил перерыва в кровоснабжении и перестал функционировать.