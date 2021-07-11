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Названа причина смерти рэпера DMX

Елена Прошина
2 часа назад
Популярный американский рэпер DMX (Эрл Симмонс) умер из-за остановки сердца. Об этом пишет издание Vulture со ссылкой на судмедэкспертов.
Раскрыта причина смерти рэпера DMX
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это была остановка сердца на какое-то время — кровообращение в мозгу отсутствовало. Он так и не вышел из комы», — констатировали судмедэксперты округа Уестчестер.
50-летний Эрл Симмонс оказался в больнице 2 апреля этого года и через неделю там умер. Сообщается, что в связи с передозировкой кокаина, у него остановилось сердце. Прибывшие по вызову медики сумели вновь запустить его и доставили находящегося без сознания рэпера в больницу. Однако выяснилось, что мозг Симмонса не пережил перерыва в кровоснабжении и перестал функционировать.
Симмонс начал музыкальную карьеру в 1984 году. Получил известность на рэп-сцене как битбоксер в коллективе Ready Ron. В 1990-х Симмонс сотрудничал с такими известными американскими рэперами как Jay-Z, LL Cool J, Ma $ e, LOX и Lil ’Kim. Настоящую известность ему принесла композиция «Get at Me Dog» с Def Jam. С ней он попал в топ 40 Hot 100. В мае 1998 года выпустил первый сольный альбом It’s Dark и Hell Is Hot. Пластинка заняла первое место в Billboard 200 и считается классикой хип-хопа 1990-х годов
Шоу-бизнес,Эрл Симмонс,
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