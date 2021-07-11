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Причиной смерти отца звезды «Уральских пельменей» стал ковид

Ирина Лебедева
3 часа назад
В семье звезды шоу «Уральские пельмени» большая утрата. От коронавируса скончался отец Вячеслава Мясникова. О своем горе артист рассказал в инстаграме.
Отец звезды «Уральских пельменей» умер от COVID
Фото: РамблерРамблер
«Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так!» - написал Вячеслав.
В память о близком человеке он выложил видеоролик с архивными семейными фотографиями. Видеоряд показан на фоне трогательной песни об отце.
Родители Мясникова жили в поселке Луговой Кондинского района ХМАО. Они оба заразились коронавирусом и были госпитализированы в инфекционный госпиталь в городе Урае. Увидев, в каких условиях размещены в клинике больные, Мясников публично возмутился в соцсетях. Жалоба дошла до директора департамента здравоохранения ХМАО и основные вопросы были решены.
Микроблог артиста полон постов с соболезнованиями. Поклонники сочувствуют горю Вячеслава.
«Вячеслав, сил Вам, пережить такую утрату, даже не знаю... Главное, что с Вами Ваша семья в них найдёте утешение. А мы скорбим вместе с Вами».
Вячеслав Мясников с 2002 года женат на своей давней возлюбленной Надежде. В браке у них на свет появились трое детей. Сыновья Константин и Максим родились 12 октября 2010 года. А в 2017 году в звездной семье произошло пополнение — на свет появился малыш Никита.
У артиста есть и сестра. Лариса Моисеева живет в Тюмени, у них с братом прекрасные родственные отношения.
Шоу-бизнес,Вячеслав Мясников,Татьяна Догилева,
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