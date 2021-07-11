Отец звезды «Уральских пельменей» умер от COVID

В память о близком человеке он выложил видеоролик с архивными семейными фотографиями. Видеоряд показан на фоне трогательной песни об отце.

Родители Мясникова жили в поселке Луговой Кондинского района ХМАО. Они оба заразились коронавирусом и были госпитализированы в инфекционный госпиталь в городе Урае. Увидев, в каких условиях размещены в клинике больные, Мясников публично возмутился в соцсетях. Жалоба дошла до директора департамента здравоохранения ХМАО и основные вопросы были решены.