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Седокова ответила экс-супруге Меладзе насчет харрасмента в «ВИА Гра»

Елена Прошина
56 минут назад
Певица Анна Седокова прокомментировала заявление бывшей супруги продюсера Константина Меладзе Ирины о харрасменте, наблюдавшемся, по ее мнению, со стороны участниц группы «ВИА Гра». Об этом сообщает «СтарХит».
Седокова ответила экс-супруге Меладзе насчет харрасмента в «ВИА Гра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мне было непросто это пережить, думаю, другим женщинам было сложнее. У группы «ВИА Гра» было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло», — сообщила Седокова.
Напомним, что Ирина Меладзе недавно высказалась о том, что на самом деле не ее бывший супруг проявлял сексуальный интерес к участницам коллектива, а, якобы, некоторые девушки сами домогались его внимания.
В ответ 38-летняя Седокова призвала Ирину все же назвать имя девушки, которую та имела в виду. По мнению Седоковой, подобные обвинения со стороны Меладзе могут нанести удар по детям певицы и всей ее семейной жизни.
Она пояснила, что ушла из «ВИА Гра» очень давно и предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение события того времени, а также не упоминать всуе тех, с кем тогда трудилась.
Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Анна Седокова,
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