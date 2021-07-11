Седокова ответила экс-супруге Меладзе насчет харрасмента в «ВИА Гра»

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«Мне было непросто это пережить, думаю, другим женщинам было сложнее. У группы «ВИА Гра» было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло», — сообщила Седокова.

Напомним, что Ирина Меладзе недавно высказалась о том, что на самом деле не ее бывший супруг проявлял сексуальный интерес к участницам коллектива, а, якобы, некоторые девушки сами домогались его внимания.

В ответ 38-летняя Седокова призвала Ирину все же назвать имя девушки, которую та имела в виду. По мнению Седоковой, подобные обвинения со стороны Меладзе могут нанести удар по детям певицы и всей ее семейной жизни.