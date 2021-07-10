Мамонову стало хуже

Два года назад Мамонов также находился между жизнью и смертью. Он перенес обширный инфаркт и сложную операцию. Тогда доктора тоже не давали никаких прогнозов, однако музыкант сумел не только выжить, но и впоследствии вернуться к нормальной жизни.