Мамонову стало хуже

Петр Мамонов лежит в реанимации с 27 июня. Пока врачи не делают никаких прогнозов, поскольку у 70-летнего основателя группы «Звуки Му» обширное поражение легких, более 80 %. 2 июля музыканта ввели в медикаментозную кому с подключением аппарата искусственной вентиляции легких.
Сейчас состояние Петра Николаевича крайне тяжелое, он находится в сопоре. На фоне пневмонии у него развивается полиорганная недостаточность, при которой нарушены функции сразу нескольких органов. Большая вероятность, что его придется подключать к аппарату «искусственная почка», - сообщает «Комсомольская правда».
Два года назад Мамонов также находился между жизнью и смертью. Он перенес обширный инфаркт и сложную операцию. Тогда доктора тоже не давали никаких прогнозов, однако музыкант сумел не только выжить, но и впоследствии вернуться к нормальной жизни.
Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали в больницу в Коммунарку.
Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино.
Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.