Агурбаш объявила о своей миссии против Лукашенко

Проживающая в России певица белорусского происхождения занята сейчас созданием общественного комитета, который будет выступать за проведение в Белоруссии народного референдума по конституции этого государства. Лишь после этого мероприятия, считает эстрадная дива, на ее родине можно будет провести выборы президента. На них получат возможность проголосовать граждане Белоруссии.
Напомним, что артистка, родившаяся в Белоруссии, уже около 20 лет проживает в России и имеет гражданство Российской Федерации. После массовых акций протеста в Белоруссии, прошедших после последних президентских выборов, белорусская прокуратура возбудила в отношении Агурбаш два уголовных дела. Первое — по части 3 статьи 130 белорусского УК за разжигание расовой и национальной ненависти. Второе дело против певицы квалифицируется по части 2 статьи 368 УК РБ – по факту оскорбления президента Белоруссии.