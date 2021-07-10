В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Агурбаш объявила о своей миссии против Лукашенко

Елена Прошина
59 минут назад
Певица Анжелика Агурбаш занялась общественной деятельностью с целью помочь белорусскому народу в борьбе с главой республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Агурбаш объявила о своей миссии против Лукашенко
Фото: ТАССТАСС
«На мне миссия: сплотить белорусов в одну мощную силу», — заявила Агурбаш.
Проживающая в России певица белорусского происхождения занята сейчас созданием общественного комитета, который будет выступать за проведение в Белоруссии народного референдума по конституции этого государства. Лишь после этого мероприятия, считает эстрадная дива, на ее родине можно будет провести выборы президента. На них получат возможность проголосовать граждане Белоруссии.
Напомним, что артистка, родившаяся в Белоруссии, уже около 20 лет проживает в России и имеет гражданство Российской Федерации. После массовых акций протеста в Белоруссии, прошедших после последних президентских выборов, белорусская прокуратура возбудила в отношении Агурбаш два уголовных дела. Первое — по части 3 статьи 130 белорусского УК за разжигание расовой и национальной ненависти. Второе дело против певицы квалифицируется по части 2 статьи 368 УК РБ – по факту оскорбления президента Белоруссии.
Шоу-бизнес,Анжелика Агурбаш,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители