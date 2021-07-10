Агурбаш объявила о своей миссии против Лукашенко

Проживающая в России певица белорусского происхождения занята сейчас созданием общественного комитета, который будет выступать за проведение в Белоруссии народного референдума по конституции этого государства. Лишь после этого мероприятия, считает эстрадная дива, на ее родине можно будет провести выборы президента. На них получат возможность проголосовать граждане Белоруссии.