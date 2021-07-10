Джанабаева ответила на признания первой жены Меладзе

«Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим. Но испытываем удушье, когда свежего воздуха нам не хватает.... Это не просто метафора, это жизнь. Нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого. И да, конечно, жизнь расставляет всё по местам... А каким воздухом дышать — мы выбираем сами!», - написала Альбина в микроблоге, проиллюстрировав пост своей фотографией.
«Совесть?! Это о чем Джанабаева?! Разве ей это слово знакомо?», «Женщина, которая спит с мужчиной у которого трое деток! Все!!!», «Жизнь еще покажет Рожать детей от чужих мужей не есть заповеди целомудрия и порядочности женщины »