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Джанабаева ответила на признания первой жены Меладзе

Ирина Лебедева
1 час назад
У Валерия Меладзе была связь с Альбиной Джанабаевой в то время, когда музыкант еще состоял в браке со своей первой супругой Ириной.
Джанабаева ответила на признания первой жены Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ребенок от Меладзе родился у Джанабаевой, когда его отец еще состоял в другом браке. Развод с Ириной, с которой остались три дочери Валерия, был тяжелым и скандальным. Обманутая супруга откровенно высказывалась по поводу сложившейся ситуации и пыталась вызвать разлучницу на разговор, - рассказывает портал cosmo.ru.
Ирина собиралась поговорить с Альбиной на тему «совести».
Встречи и откровенной беседы не случилось. Однако тема задела Джанабаеву, и она опубликовала в инстаграме философский пост о любви и смысле жизни как ответ на все претензии.
«Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим. Но испытываем удушье, когда свежего воздуха нам не хватает.... Это не просто метафора, это жизнь. Нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого. И да, конечно, жизнь расставляет всё по местам... А каким воздухом дышать — мы выбираем сами!», - написала Альбина в микроблоге, проиллюстрировав пост своей фотографией.
Фолловеры не особенно прониклись патетикой поста. Они тут же указали, что уводить и з семьи отца троих детей - поступок, мало совместимый с человеческой совестью и порядочностью.
«Совесть?! Это о чем Джанабаева?! Разве ей это слово знакомо?», «Женщина, которая спит с мужчиной у которого трое деток! Все!!!», «Жизнь еще покажет Рожать детей от чужих мужей не есть заповеди целомудрия и порядочности женщины »
В апреле этого года Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями. Это третий ребенок пары. У них уже есть два сына – 17-летний Константин и 6-летний Лука. А на этот раз на свет появилась девочка.
Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Cosmopolitan,
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