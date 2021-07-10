Профайлер разоблачила откровения Меладзе о домогательствах к Ани Лорак

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Валерий Меладзе заговорил о громком скандале в интервью Ксении Собчак . Певец опроверг все обвинения в адрес композитора. Однако профайлер заявила, что язык тела Меладзе сказал совсем о другом

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Так, в какой-то момент речь зашла о романе женатого Валерия с певицей Альбиной Джанабаевой. Эти отношения начались еще до "ВИА Гры" - в начале "нулевых", когда Джанабаева работала у певца на бэк-вокале.

"Это же харассмент чистой воды", - заметила Собчак.

По словам Филатовой, на этих словах Меладзе испугался. Он отклонился, пожал плечом и сказал: "Это нередкая история".

«Мол, все вокруг так делают, чего к нам-то прицепились? Следом он сказал: "Если ты сделала карьеру через постель, так лучше молчать об этом. А если не сделала, то тебе обидно". Это чистой воды манипуляция, чтобы запутать зрителя, ведь Валерию хочется выйти сухим из этой истории. По его словам получается, что женщины виноваты в любом случае: и жертвы домогательств, и те, кому не сделали непристойных предложений, ведь они обозлились на весь свет», - считает Филатова.

Она обратила внимание на то, что когда речь зашла об Ани Лорак, Меладзе сделал несколько жестов, которые «выдали его с потрохами». Физиагномист утверждает, что артист оказывал давление на певицу, связав ее проблемы с налогами с разоблачениями.

Эксперт отметила, что Меладзе потянул руки к лицу при словах: "Почему бы не спросить у самой Ани, зачем она так сказала?". Он стал поглаживать бороду, стягивая пальцы у подбородка, что говорит о таких мыслях: «Ани Лорак не будет раскрывать свой рот и показывать аппетиты», объяснила Филатова. По ее мнению, Меладзе знает, что эта тема не будет дальше развиваться, так как следом он подносит кулак ко рту - это яркая иллюстрация того, что у певицы закрыт рот, добавила профайлер.

Кроме того, она заметила, что, рассказывая о том, почему у брата не сложился творческий тандем с Лорак, артист поглаживал мизинец, что свидетельствует о том, что речь идет о сексе.