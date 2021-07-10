«Разлюбили все»: Бурунов откровенно рассказал о личной драме

Актер Сергей Бурунов
в интервью
Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» рассказал о депрессии, страхах и разочарование в профессии. Артист признался, что к нему приходило разочарование в профессии актера. В такие минуты ему помогала другая его специальность - озвучание.
«Но был период, когда и этого не было. Рекламу озвучивал. Куролесил, конечно, немного, потому что невозможно было с этим жить», - поделился Бурунов.
Актер отметил необходимость уметь находить баланс и отдыхать, что долгое время ему не удавалось
«Теперь расхлебываю, потому что наше дело, как сказала Алла Борисовна, это то, за что человек расплачивается здоровьем и личным счастьем. Чего у меня только не было: бессонница есть до сих пор», - сказал артист, признавшись, что психотерапевты советуют ему взять отпуск на год.
44-летний актер также признался, что думает про детей.
«Понимаю, что пора. Но от тех, от кого хотел, не захотели от меня детей. Разлюбили все. За руку брал, в глаза глядел, к родителям подводил. Прошла любовь, завяли помидоры. Так что посвятил жизнь киноиндустрии», - высказался он.
Говоря о страхах, Бурунов рассказал, что у него их много. Среди главных он назвал болезнь, одиночество, бедность и потеря профессии. Артист особенно выделил страх смерти мамы.
«Сейчас начинаешь задумываться: а ведь она не за горами Хотелось бы, чтоб не мучаясь. И желательно во сне. Иначе не выдержу», - сказал актер.
Сергей Бурунов долгое время был известен как мастер пародий и закадровый голос, озвучивший многих голливудских звезд. Как актер он прославился после сериала «Полицейский с Рублевки». После этого его стали приглашать на крупные роли.