Иск на миллион: Костюшкин подал в суд на Монеточку

Telegram-канал сообщает, что это видеообращение 49-летний Стас Костюшкин адресовал к молодым артистам, которые копируют в своем творчестве известные хиты. В частности, во фрагменте песни певицы Монеточки «Мама, я не зигую, мамочка я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция» Костюшкин узнал свою композицию «Женщина, я не танцую».
Сообщается, что Костюшкин намерен теперь судиться с Монеточкой по поводу отчислений ему «авторских». Канал утверждает, что в один из екатеринбургских судов направлен иск с требованием к Монеточке выплатить 900 000 рублей за использование интеллектуальной собственности Костюшкина.
Характерно, что недовольство певца вызвал также молодой исполнитель попал Niletto. Его композиция «У нее такие брендовые ножки» вызвала у экс-солиста «Чая вдвоем» ассоциацию с его песней «У него такие маленькие ножки». О каких-либо исках со стороны Костюшкина в адрес Niletto на данный момент ничего не известно.