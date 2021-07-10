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Иск на миллион: Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку

Елена Прошина
1 час назад
Бывший фронтмен группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин уличил певицу Монеточку в плагиате и собирается с ней судиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Иск на миллион: Костюшкин подал в суд на Монеточку
Фото: ТАССТАСС
«Короче, ньюскул, берите все от нас, принимайте эту эстафетную палочку. Нам не жалко, но просто не забывайте, что мы тоже молодцы», — ролик с такими словами опубликовал певец в своих соцсетях.
Telegram-канал сообщает, что это видеообращение 49-летний Стас Костюшкин адресовал к молодым артистам, которые копируют в своем творчестве известные хиты. В частности, во фрагменте песни певицы Монеточки «Мама, я не зигую, мамочка я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция» Костюшкин узнал свою композицию «Женщина, я не танцую».
Сообщается, что Костюшкин намерен теперь судиться с Монеточкой по поводу отчислений ему «авторских». Канал утверждает, что в один из екатеринбургских судов направлен иск с требованием к Монеточке выплатить 900 000 рублей за использование интеллектуальной собственности Костюшкина.
Характерно, что недовольство певца вызвал также молодой исполнитель попал Niletto. Его композиция «У нее такие брендовые ножки» вызвала у экс-солиста «Чая вдвоем» ассоциацию с его песней «У него такие маленькие ножки». О каких-либо исках со стороны Костюшкина в адрес Niletto на данный момент ничего не известно.
Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,
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