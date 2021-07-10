Иск на миллион: Костюшкин подал в суд на Монеточку

Бывший фронтмен группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин уличил певицу Монеточку в плагиате и собирается с ней судиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Короче, ньюскул, берите все от нас, принимайте эту эстафетную палочку. Нам не жалко, но просто не забывайте, что мы тоже молодцы», — ролик с такими словами опубликовал певец в своих соцсетях.

Telegram-канал сообщает, что это видеообращение 49-летний Стас Костюшкин адресовал к молодым артистам, которые копируют в своем творчестве известные хиты. В частности, во фрагменте песни певицы Монеточки «Мама, я не зигую, мамочка я не зигую, не звони в полицию, я не оппозиция» Костюшкин узнал свою композицию «Женщина, я не танцую».

Сообщается, что Костюшкин намерен теперь судиться с Монеточкой по поводу отчислений ему «авторских». Канал утверждает, что в один из екатеринбургских судов направлен иск с требованием к Монеточке выплатить 900 000 рублей за использование интеллектуальной собственности Костюшкина.