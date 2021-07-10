Врачи оценили шансы МакSим на выздоровление

Еще несколько недель назад никто не думал, что болезнь певицы Максим будет развиваться по такому тяжелому сценарию. Когда звезда была госпитализирована, она общалась с поклонниками в социальной сети, рассказывала о своем состоянии.

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Тогда у нее обнаружили пневмонию с 40 % поражением легких. При этом несколько тестов на коронавирус оказались отрицательными. Однако, как сообщает портал svpressa.ru, индийский штамм, названный вирусологами Дельта, по некоторым данным, существующими тестами не всегда определяется.

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Болезнь быстро прогрессировала, и поражение легких дошло до 80%. Врачи приняли решение ввести Марину Максимову в медикаментозную кому и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем, как писали СМИ, из-за ухудшения состояния певица была переведена с ИВЛ на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию), чтобы кислород поступал непосредственно к кровь.

И совсем недавно в клинике попробовали отключить певицу от системы – но, к сожалению, самостоятельно дышать она пока не смогла.

При том, что ситуация действительно очень опасная и тяжелая, специалисты считают, что у 38-летней звезды есть шансы поправиться. Но уже понятно, что реабилитация будет долгой и трудной.

«Необходима продолжительная терапия, чтобы убрать хроническое воспаление. В противном случае после коронавируса могут развиться аутоиммунные осложнения», - объясняет руководитель сети клиник иммунореабилитации Ольга Шуппо.

Но главное то, что специалисты не считают положение Максимовой безнадежным.

«На фоне предыдущей КТ динамика есть. Но сказать, что она положительная, нельзя. При этом у неё нет и очагов матового стекла новых. Пока мы видим естественное течение процесса без отрицательной динамики. Процесс излечения идёт, но очень медленно. В принципе, на таких показателях нельзя сказать, что это предвещает какой-то фатальный исход. Поэтому и сказать, что у неё негативная картина, я бы не мог», - сообщил журналистам врач -пульмонолог Вячеслав Овечкин.

За здоровье Марины молятся близкие люди и коллеги, а также ее личный духовник, игумен Лука. Много лет назад настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области венчал певицу с ее мужем Алексеем Луговцовым. Потом же он крестил детей Максим.