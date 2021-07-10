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Выступление Бузовой во МХАТе назвали похоронами театра

Ирина Лебедева
1 час назад
Крайне негативно отозвалась о дебюте Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» певица Анастасия Приходько. Накануне экс-участница музыкального конкурса «Евровидение» от России стала гостьей шоу «Слава+» на YouTube-канале «Люкс FM». Анастасия считает, что после появления бывшей участницы «Дома-2» на сцене МХАТ следует закрыть, поскольку состоялись его публичные похороны.
Спектакль с Бузовой во МХАТе назвали похоронами театра
Фото: InstagramInstagram
«К чему ни прикоснутся современные российские артисты, все становится зараженным. Вот допустим есть актер Сергей Безруков. Он много лет снимается, играет разных персонажей. Его можно уважать за вклад в профессию. А потом на сцену МХАТа вдруг выходит Ольга Бузова. Когда Бузова вышла на сцену МХАТа, произошли похороны этого театра», - цитирует Приходько Экспресс Газета.
Анастасия считает недопустимым для учреждения культуры, тем более, с такой славной многолетней историей, делать ставку на хайп и скандал. В итоге это, по ее мнению, приведет к полнейшей деградации репертуара театра.
«Теперь на Бузову можно сходить за 150 тысяч рублей. Не будет Бузовой? Тогда Дава начнет выступать в Большом театре. Он же танцор!», - возмущена Анастасия.
Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул», пригласив певицу Ольгу Бузову сыграть в спектакле о Сталине «Чудесный Грузин».
Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Анастасия Приходько,Россия,
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