Спектакль с Бузовой во МХАТе назвали похоронами театра

«К чему ни прикоснутся современные российские артисты, все становится зараженным. Вот допустим есть актер Сергей Безруков. Он много лет снимается, играет разных персонажей. Его можно уважать за вклад в профессию. А потом на сцену МХАТа вдруг выходит Ольга Бузова. Когда Бузова вышла на сцену МХАТа, произошли похороны этого театра», - цитирует Приходько Экспресс Газета.
«Теперь на Бузову можно сходить за 150 тысяч рублей. Не будет Бузовой? Тогда Дава начнет выступать в Большом театре. Он же танцор!», - возмущена Анастасия.