Гном Гномыч рассказал о своей мечте

Фото: Instagram Instagram

«Хочу себе синий-синий Ламборджини», – написано под видео.

8-летний Саша, известный как Гном Гномыч опубликовал в своем Instagram видео, на котором он танцует под трек «Синий Lamborghini». Мальчик в кадре показывает синюю машинку и исполняет незамысловатый танец под музыку.

В комментариях многие подписчики пожелали мальчику стремиться к своим целям и в будущем себе любую машину, которую он захочет.

Некоторые также отметили, что Гном Гномычу можно и не стараться, ведь родители позаботятся о финансовом положении ребенка.

«Круто. Папа без проблем купит», – написала mamadevochek.3.