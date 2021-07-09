Гном Гномыч рассказал о своей мечте

«Хочу себе синий-синий Ламборджини», – написано под видео.
8-летний Саша, известный как Гном Гномыч опубликовал в своем Instagram видео, на котором он танцует под трек «Синий Lamborghini». Мальчик в кадре показывает синюю машинку и исполняет незамысловатый танец под музыку.
В комментариях многие подписчики пожелали мальчику стремиться к своим целям и в будущем себе любую машину, которую он захочет.
Некоторые также отметили, что Гном Гномычу можно и не стараться, ведь родители позаботятся о финансовом положении ребенка.
«Круто. Папа без проблем купит», – написала mamadevochek.3.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что продюсер Яна Рудковская завела Instagram-аккаунт младшему сыну.