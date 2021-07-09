В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Гном Гномыч рассказал о своей мечте

РИА "ФедералПресс"
2 часа назад
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша (Гном Гномыч) рассказал подписчикам в соцсетях о своей мечте
Гном Гномыч рассказал о своей мечте
Фото: InstagramInstagram
«Хочу себе синий-синий Ламборджини», – написано под видео.
8-летний Саша, известный как Гном Гномыч опубликовал в своем Instagram видео, на котором он танцует под трек «Синий Lamborghini». Мальчик в кадре показывает синюю машинку и исполняет незамысловатый танец под музыку.
В комментариях многие подписчики пожелали мальчику стремиться к своим целям и в будущем себе любую машину, которую он захочет.
Некоторые также отметили, что Гном Гномычу можно и не стараться, ведь родители позаботятся о финансовом положении ребенка.
«Круто. Папа без проблем купит», – написала mamadevochek.3.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что продюсер Яна Рудковская завела Instagram-аккаунт младшему сыну.
Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители