Элджей намекнул на развод с Ивлеевой

Алексей Узенюк , известный как рэпер Элджей в свой 27-й день рождения представил на суд поклонников своего творчества трэк Soda, в котором намекнул на развод со своей супругой Анастасией Ивлеевой . Именно такой вывод сделали фанаты из текста композиции. Песню автор хита «Розовое вино» записал в партнерстве с хип-хоп исполнителем Vacio, композиция уже доступна к ознакомлению на многих цифровых площадках.

Фото: ТАСС ТАСС

В новом хите Элджей упоминает о девушке, описание которой очень напоминает блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву.

«Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi», — звучат слова в композиции.

Известно, что супруга рэпера рекламировала эти продукты.

А вот другие строчки открыто намекают на то, что отношениям пришел конец.

«Я больше не твой», — заявил Элджэй в своей манере.

Подписчики сразу заподозрили, что в отношениях пары наступил разлад. Они отметили, что это явный намек на расставание знаменитостей.

«Расстались все-таки», — написал один из подписчиков.

Подогревают эти слухи то, что пара стала редко размещать общие снимки, а Ивлеева сняла обручальное кольцо.

А несколькими неделями ранее известная телеведущая Ксения Бородина сообщила, что расстается со своим вторым супругом. Очевидно, знаменитая пара решила разойтись мирно и не выяснять через суд, кому достанется дом и сколько алиментов потребуется выплачивать на ребенка.