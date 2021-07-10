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Элджей намекнул на развод с Ивлеевой

Анна Безрукова
24 минуты назад
Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей в свой 27-й день рождения представил на суд поклонников своего творчества трэк Soda, в котором намекнул на развод со своей супругой Анастасией Ивлеевой. Именно такой вывод сделали фанаты из текста композиции. Песню автор хита «Розовое вино» записал в партнерстве с хип-хоп исполнителем Vacio, композиция уже доступна к ознакомлению на многих цифровых площадках.
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой
Фото: ТАССТАСС
В новом хите Элджей упоминает о девушке, описание которой очень напоминает блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву.
«Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi», — звучат слова в композиции.
Известно, что супруга рэпера рекламировала эти продукты.
А вот другие строчки открыто намекают на то, что отношениям пришел конец.
«Я больше не твой», — заявил Элджэй в своей манере.
Подписчики сразу заподозрили, что в отношениях пары наступил разлад. Они отметили, что это явный намек на расставание знаменитостей.
«Расстались все-таки», — написал один из подписчиков.
Подогревают эти слухи то, что пара стала редко размещать общие снимки, а Ивлеева сняла обручальное кольцо.
А несколькими неделями ранее известная телеведущая Ксения Бородина сообщила, что расстается со своим вторым супругом. Очевидно, знаменитая пара решила разойтись мирно и не выяснять через суд, кому достанется дом и сколько алиментов потребуется выплачивать на ребенка.
Ксения Бородина и Курбан Омаров находились в браке шесть лет. Телеведущая родила от предпринимателя дочь Теону. И для бизнесмена, и для телеведущей этот брак стал вторым.
Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,Анастасия Ивлеева,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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