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Догилева объяснила, почему заразилась COVID-19 после вакцинации

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Актриса театра и кино Татьяна Догилева рассказала, почему заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19 несмотря на вакцинацию.
"Считала себя неуязвимой": Догилева о заражении COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщения от госпитализированной Догилевой опубликовала в Instagram ее подруга — Мария Шукшина.
64-летняя актриса рассказала, что врачи оценивают ее состояние как «неплохое».
«В январе я привилась, и у меня 365 антител. Посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность», — пишет Догилева.
Повторную вакцинацию, которую рекомендуют делать через полгода, актриса не успела сделать, так как заразилась.
Поражение легких у звезды составляет 30%, подтверждена пневмония. Операция актрисе не требуется.
«Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо без необходимости. Лечат меня хорошо, первый день без температуры. Всем спасибо за добрые пожелания и поддержку», — пишет она.
О госпитализации Татьяны Догилевой стало известно 8 июля.
Шоу-бизнес,Татьяна Догилева,Мария Шукшина,
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