Элджей намекнул на расставание с Анастасией Ивлеевой

Певец Алексей Узенюк , больше известный как Элджей, отмечает 9 июля свой 27-й день рождения. В честь праздника артист выпустил новую песню, в которой косвенно подтвердил слухи о том, что они с блогером Анастасией Ивлеевой расстались.

Фото: Instagram Instagram

В выпущенном хите поется о том, что пути знаменитостей разошлись. «Нам стало скучно, Больше неинтересно, Ну и все, на этом закончили, Я больше не твой Снова-снова одиноко», — поет исполнитель.

Однако сама Анастасия опубликовала в своем личном аккаунте совместные фотографии с супругом. «С днюхой, Леха. Совсем взрослый стал» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поздравила артиста блогер.

Также Ивлеева в Stories разместила кадр заката, который подписала строчками из новой песни Узенюка. «Нам стало скучно. Больше неинтересно » — написала супруга певца и в конце добавила иконки разбитого сердца и грустного смайлика.