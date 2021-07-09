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Элджей намекнул на расставание с Анастасией Ивлеевой

WomanHit.ruиещё 1
2 часа назад
Певец Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, отмечает 9 июля свой 27-й день рождения. В честь праздника артист выпустил новую песню, в которой косвенно подтвердил слухи о том, что они с блогером Анастасией Ивлеевой расстались.
Элджей намекнул на расставание с Анастасией Ивлеевой
Фото: InstagramInstagram
В выпущенном хите поется о том, что пути знаменитостей разошлись. «Нам стало скучно, Больше неинтересно, Ну и все, на этом закончили, Я больше не твой Снова-снова одиноко», — поет исполнитель.
Однако сама Анастасия опубликовала в своем личном аккаунте совместные фотографии с супругом. «С днюхой, Леха. Совсем взрослый стал» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поздравила артиста блогер.
Также Ивлеева в Stories разместила кадр заката, который подписала строчками из новой песни Узенюка. «Нам стало скучно. Больше неинтересно » — написала супруга певца и в конце добавила иконки разбитого сердца и грустного смайлика.
Напомним, Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк начали встречаться в 2018 году. Спустя год пара поженилась.
Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,Анастасия Ивлеева,
18+
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