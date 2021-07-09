Моргенштерн разделся до трусов и сделал предложение своей девушке

Скандально известный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подарил кольцо своей девушке блогеру Диларе Зинатуллиной и предложил ей выйти за него замуж. Об этом невеста музыканта рассказала в Instagram
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Зинатуллина выложила видео, на котором Моргенштерн в одних трусах становится на колено при всей съемочной группе и протягивает ей красную коробочку с кольцом.
«Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?» - поинтересовался он.
Засмущавшаяся Дилара сначала заявила, что ей надо подумать, но затем сказала: «Да».
«Я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям», - прокомментировала видео блогер.
Ранее Моргенштерн рассказал, что Дилара Зинатуллина сама сделала ему предложение руки и сердца. Исполнитель отметил, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге.
«Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», - пояснил артист.
При этом Моргенштерн признался, что они с Диларой до сих пор не живут вместе, однако после покупки дома площадью 700 квадратных метров, возможно съедутся.