Моргенштерн разделся до трусов и сделал предложение своей девушке

Скандально известный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подарил кольцо своей девушке блогеру Диларе Зинатуллиной и предложил ей выйти за него замуж. Об этом невеста музыканта рассказала в Instagram

Фото: Instagram Instagram

Зинатуллина выложила видео, на котором Моргенштерн в одних трусах становится на колено при всей съемочной группе и протягивает ей красную коробочку с кольцом.

«Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?» - поинтересовался он.

Засмущавшаяся Дилара сначала заявила, что ей надо подумать, но затем сказала: «Да».

«Я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям», - прокомментировала видео блогер.

Ранее Моргенштерн рассказал, что Дилара Зинатуллина сама сделала ему предложение руки и сердца. Исполнитель отметил, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге.

«Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», - пояснил артист.