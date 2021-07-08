Пиар-менеджер также отказалась отвечать на вопрос об ее отношении к частым комментариям в СМИ от духовника МакSим Луки и его реальном уровне осведомленности касательно состояния певицы.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких. С тех пор ее состояние фактически не менялось.