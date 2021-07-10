Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

"Сегодня десятые сутки его дыхания на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое", - сказала она.
Петр Мамонов основал группу "Звуки Му" вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино.
Наиболее известные работы с ним: "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, "Такси-блюз", где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, "Шапито шоу" и "Остров" Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.
Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Поражение легких оценивали в 87%. 1 июля Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ.