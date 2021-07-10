Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

Известно, что, почувствовав себя плохо, Мамонов на протяжении нескольких дней лечился дома, но позже его состояние сильно ухудшилось и его госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Поражение легких оценивали в 87%. 1 июля Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ.