Юлия Меньшова
, которая появилась в Доме кино до начала мероприятия и отдавала последние распоряжения, старалась сохранять самообладание и поддерживать мать. Дочь взяла Веру Алентову за руку, однако вдова не сдержала чувств и дала волю слезам. Сидя у гроба мужа и слушая слова соболезнования, которые произносили со сцены коллеги и друзья её мужа, Вера Валентиновна то и дело приподнимала большие тёмные очки, приспускала чёрную медицинскую маску и вытирала носовым платком набежавшие слёзы.
Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.