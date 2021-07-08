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Манижа потратила больше 10 млн рублей на "Евровидение"

Газета.Ru
41 минуту назад
Поездка на международный песенный конкурс «Евровидение» обошлась российской исполнительнице Маниже более чем в 10 млн руб., рассказала артистка в беседе с РИА «Новости».
Манижа потратила больше 10 млн рублей на "Евровидение"
Фото: Soeren Stache/Global Look PressSoeren Stache/Global Look Press
Частично затраты покрыл Первый канал — оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию, а также перелет и проживание в гостинице. «Но вещатель не отвечает за сам номер», — уточнила певица.
При этом в 2021 году номера обходились участникам дороже, потому что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Видеоролики снимали на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн: участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы запись. «Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», — сказала Манижа
В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.
Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman.
Шоу-бизнес,РИА Новости,
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