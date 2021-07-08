"Мама очень слаба": дочь Меньшова рассказала про Алентову

Фото: ТАСС ТАСС

Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссер получил широкую известность благодаря фильмам «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». 28 июня в интернете распространилась информация, что его жена, народная артистка России Вера Алентова , попала в больницу с COVID-19. О подробностях ее состояния не сообщалось.

Юлия Меньшова уточнила в «сторис», что ее маму выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и она уже дома.

«После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться ко всем журналистам, которые в эти горькие дни обрывают ее и мой телефон и придут на прощание с папой. Пожалуйста, оставайтесь людьми!!!» — написала Меньшова.

Она призвала работников СМИ проявить сочувствие к горю и не просить у них с мамой комментариев.

Ранее дочь режиссера рассказала, что прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июня в Доме Кино Союза Кинематографистов. Режиссера отпоют в храме в Красном селе и похоронят на Новодевичьем кладбище.