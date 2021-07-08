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"Мама очень слаба": дочь Меньшова рассказала про Алентову

Алиса Селезнёва
49 минут назад
Актриса Юлия Меньшова обратилась к журналистам с просьбой не просить комментариев у нее и ее матери во время похорон отца, режиссера Владимира Меньшова. Об этом она написала в Instagram.
"Мама очень слаба": дочь Меньшова рассказала про Алентову
Фото: ТАССТАСС
Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссер получил широкую известность благодаря фильмам «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». 28 июня в интернете распространилась информация, что его жена, народная артистка России Вера Алентова, попала в больницу с COVID-19. О подробностях ее состояния не сообщалось.
Юлия Меньшова уточнила в «сторис», что ее маму выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов и она уже дома.
«После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться ко всем журналистам, которые в эти горькие дни обрывают ее и мой телефон и придут на прощание с папой. Пожалуйста, оставайтесь людьми!!!» — написала Меньшова.
Она призвала работников СМИ проявить сочувствие к горю и не просить у них с мамой комментариев.
Ранее дочь режиссера рассказала, что прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июня в Доме Кино Союза Кинематографистов. Режиссера отпоют в храме в Красном селе и похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Шоу-бизнес,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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