Фанаты пожалели пообносившуюся Волочкову

У балерины Анастасии Волочковой, кажется, снова проблемы. Знаменитой танцовщице не хватает то ли денег, то ли времени, то ли чувства стиля - поклонники снова пришли в ужас от ее внешнего вида.

Фото: архив "КП"/Руслан Вороной архив "КП"/Руслан Вороной

Вчера, 6 июля, Волочкова снова прилетела в Астрахань . В аэропорту ее встречала целая команда бравых джигитов, которая прямо на улице исполнила кавказский народный танец. Разумеется, Волочкова не могла не присоединиться и тоже изобразила вариацию на тему лезгинки. Видео этого представления она разместила в «Инстаграме» с подписью: «Вот так меня встречают в Астрахани мои друзья!».

Но поразили подписчиков не только хореографические данные Анастасии, которыми они имели возможность насладиться уже не раз. Гораздо большее удивление вызвал наряд балерины. На Волочковой в тот день был надет ярко-желтый комбинезон на молнии и босоножки на экстремально высокой платформе. Обувь танцовщицы повидала многое и явно требовала ремонта - отклеившаяся подошва четко видна на фото.

"Обувь нуждается в ремонте, прима-балерина«, »У вас башмак расклеился!«, »Ботинок хочет кушать«, »Срочно в ресторан. Башмак хочет есть«, »Вы пижаму снять забыли!", - поклонники не постеснялись указать любимой Насте на это досадное недоразумение.

Следующий пост не заставил себя долго ждать. На новом видео, все в тех же босоножках и комбинезоне прима-балерина сидит за столом и угощается черной икрой, заворачивая ее в ломтик свежего огурца. «Это настоящий деликатес!», - восклицает артистка, желая доказать, что не испытывает финансовых трудностей. Волочкова поведала, что руки ее изранены «прекрасными, самыми вкусными астраханскими раками», которых она ела до этого.