Друг Зайцева заявил об угрозе безопасности кутюрье

РФ. Гендиректор Дома моды Вячеслава Зайцева до 2013 года, друг модельера Николай Головин в разговоре с NEWS.ru заявил, что переживает за кутюрье, которому может угрожать опасность. Накануне 83-летний Зайцев побывал на беседе со следователем Следственного комитета

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Я волнуюсь за Вячеслава Михайловича и его качество жизни, за безопасность, за сохранение его творческого наследия как достояния нашей страны. Он — основоположник школы моды, это действительно, — отметил друг Зайцева.

Несколько дней назад модельер подал заявление в СК с просьбой проверить законность продажи частей Дома моды, который носит его имя. Зайцев утверждает, что не ставил свою подпись на документах, а о самих сделках узнавал из СМИ.

Головин опроверг ряд сообщений о вызове на допрос Вячеслава Зайцева, пояснив, что это была просто беседа со следователем. Но признал: визит в СК заставил поволноваться кутюрье.

Дача показаний была, это не допрос, он заявитель. Для любого человека поход в правоохранительные органы — мероприятие волнительное. Сейчас он хорошо себя чувствует, настроение отличное, — заключил Головин.

Друзья модельера и раньше заявляли о возможных махинациях с его собственностью. Уже более года вокруг имени художника происходит скандал, связанный со сделками купли-продажи пристройки к Дому моды. Основные претензии Зайцева связаны с тем, что части знаменитого здания, которое ещё в 82-м было построено специально для Красного Диора, как называли советского кутюрье на Западе, и позже подарено модельеру, продали без его ведома. До этого сообщалось, что из его коллекции пропадали дорогие картины и уникальные модели.

Головин подчеркнул: художник не поддерживает никаких отношений со своим сыном Егором, который последние два года занимает должность гендиректора Дома моды и мог бы прояснить ситуацию. На звонки NEWS.ru Егор также не ответил.