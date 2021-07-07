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Друг Вячеслава Зайцева заявил об угрозе безопасности кутюрье

News.ru
2 часа назад
Гендиректор Дома моды Вячеслава Зайцева до 2013 года, друг модельера Николай Головин в разговоре с NEWS.ru заявил, что переживает за кутюрье, которому может угрожать опасность. Накануне 83-летний Зайцев побывал на беседе со следователем Следственного комитета РФ.
Друг Зайцева заявил об угрозе безопасности кутюрье
Фото: InstagramInstagram
Я волнуюсь за Вячеслава Михайловича и его качество жизни, за безопасность, за сохранение его творческого наследия как достояния нашей страны. Он — основоположник школы моды, это действительно, — отметил друг Зайцева.
Несколько дней назад модельер подал заявление в СК с просьбой проверить законность продажи частей Дома моды, который носит его имя. Зайцев утверждает, что не ставил свою подпись на документах, а о самих сделках узнавал из СМИ.
Головин опроверг ряд сообщений о вызове на допрос Вячеслава Зайцева, пояснив, что это была просто беседа со следователем. Но признал: визит в СК заставил поволноваться кутюрье.
Дача показаний была, это не допрос, он заявитель. Для любого человека поход в правоохранительные органы — мероприятие волнительное. Сейчас он хорошо себя чувствует, настроение отличное, — заключил Головин.
Друзья модельера и раньше заявляли о возможных махинациях с его собственностью. Уже более года вокруг имени художника происходит скандал, связанный со сделками купли-продажи пристройки к Дому моды. Основные претензии Зайцева связаны с тем, что части знаменитого здания, которое ещё в 82-м было построено специально для Красного Диора, как называли советского кутюрье на Западе, и позже подарено модельеру, продали без его ведома. До этого сообщалось, что из его коллекции пропадали дорогие картины и уникальные модели.
Головин подчеркнул: художник не поддерживает никаких отношений со своим сыном Егором, который последние два года занимает должность гендиректора Дома моды и мог бы прояснить ситуацию. На звонки NEWS.ru Егор также не ответил.
Доследственную проверку по факту финансовых махинаций в Доме моды и угроз в адрес Вячеслава Зайцева взял на личный контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,Россия,
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