Стриженова обратилась к дочери Меньшова

Стриженова после смерти Меньшова заявила в соцсетях, что теперь «Москве придется поверить в наши слезы».

Меньшова рассказала, что прощание с ее отцом пройдет завтра, 8 июня, в Доме Кино Союза Кинематографистов. Режиссера отпоют в храме в Красном селе и похоронят на