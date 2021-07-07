В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Стриженова обратилась к дочери Меньшова

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Телеведущая Екатерина Стриженова выразила соболезнования дочери скончавшегося от коронавируса режиссера Владимира Меньшова Юлии, призвав ее беречь маму. Об этом она написала в Instagram.
Стриженова обратилась к дочери Меньшова
Фото: ТАССТАСС
Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Режиссер получил широкую известность благодаря своему фильму «Москва слезам не верит», за который ему вручили премию «Оскар». 28 июня в интернете распространилась информация, что жена Меньшова, народная артистка России Вера Алентова, попала в больницу с COVID-19. О подробностях ее состояния не сообщается.
Стриженова после смерти Меньшова заявила в соцсетях, что теперь «Москве придется поверить в наши слезы».
«Юля, береги маму .Соболезнуем и разделяем ваше горе », - написала она.
В свою очередь Юлия Меньшова посвятила трогательный пост отцу, в котором отметила, что он «растворяется в вечности любви».
«Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам.
И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом », - написала она в Instagram.
Меньшова рассказала, что прощание с ее отцом пройдет завтра, 8 июня, в Доме Кино Союза Кинематографистов. Режиссера отпоют в храме в Красном селе и похоронят на
Новодевичьем кладбище.
Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители