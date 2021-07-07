Стриженова обратилась к дочери Меньшова

«Юля, береги маму .Соболезнуем и разделяем ваше горе », - написала она.
«Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам.
И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом », - написала она в Instagram.