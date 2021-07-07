Какие ужасы пережила певица МакSим до комы

Вся страна переживает за здоровье певицы Максим. Она третью неделю лежит в реанимации с поражением легких. Врачи ввели артистку в медикаментозную кому. В СМИ вспомнили, что это не первое серьезное препятствие в судьбе звезды.

Фото: © пресс-служба певицы МакSим © пресс-служба певицы МакSим

«МакSим уже не раз оказывалась между жизнью и смертью. Судьба словно испытывала ее, нанося один удар за другим», – сообщают в прессе.

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Марину Абросимову преследуют несчастья буквально с рождения. Мало кто знает, но будущая звезда родилась с шестым пальцем, передает «Комсомольская правда». Врачи говорили, что на пианино она никогда играть не сможет. Но в пять лет Максим решила пойти в музыкальную школу и легла под хирургический нож. На всю жизнь остался шрам.

Следующий этап – замужество. Она выскочила за своего звукорежиссера Алексея Луговцова . У них появилась дочь. Ничего не предвещало беды, как вдруг суженый решил, что он наследник Николая II . Он начал запрещать артистке ходить на ток-шоу, давать концерты, даже трогать электронные носители, мол это опасно, все вокруг масоны.

«Сказал, что вокруг масоны, в том числе я. А он - потомок Николая II. И нас соединили вместе, потому что наша дочь – будущая царица», – приводит «КП» слова Максим.

Она отпустила весь ужас брака и влюбилась в сына криминального авторитета Антона Петрова . Он ухаживал за ней, как за принцессой. Квартиру подарил, на свидания водил, ребенка сделал. Только вот в роддом не явился. Он бросил певицу ради дочери депутата. У нее началась депрессия и как следствие алкоголизм, анорексия.

Рядом всегда был лучший друг. Их теплые отношения переросли в роман, и артистка снова забеременела. Но из-за стресса потеряла малыша. Снова депрессия и бутылка.

В 2019 Максим попала в аварию. Она два месяца пролежала в больнице с гематомами, сотрясением, кратковременной потерей памяти и сильнейшими головными болями.

Алкоголизм достиг предела. Ее положили в реабилитационный центр. Ее никуда не выпускали, только на исповедь к батюшке.