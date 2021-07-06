«Надежда есть»: Духовник МакSим рассказал о деталях причастия певицы

Также он добавил, что более точные сведения он сможет предоставить в ближайшие дни, если ему удастся посетить артистку. Кроме этого, он поделился впечатлениями о ее причастии. По его словам, МакSим была благодатной и «смотрела» на него «с открытыми, понимающими и радостными глазами». Отец Лука сказал, что для него это не является противоречием медицинским показаниям, в соответствии с которыми в сознание исполнительница не приходила.