«Надежда есть»: Духовник МакSим рассказал о деталях причастия певицы

Духовник пребывающей в коме певицы МакSим раскрыл детали ее причастия. Отец Лука в беседе с РИА Новости
заявил, что организм исполнительницы продолжает «жить», хотя и существует благодаря аппарату ИВЛ.
«Пока ситуация в медицинском плане очень тягостная. Но тем не менее организм живет и борется, и надежды, хоть и трепетные, но есть», —сказал священнослужитель.
Также он добавил, что более точные сведения он сможет предоставить в ближайшие дни, если ему удастся посетить артистку. Кроме этого, он поделился впечатлениями о ее причастии. По его словам, МакSим была благодатной и «смотрела» на него «с открытыми, понимающими и радостными глазами». Отец Лука сказал, что для него это не является противоречием медицинским показаниям, в соответствии с которыми в сознание исполнительница не приходила.
В настоящее время МакSим продолжает борьбу за жизнь. Певица уже в течение нескольких недель находится в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ. Поражение ее легких составляет 80%, коронавирусную инфекцию врачи не выявили.
Ранее сообщалось, что директор МакSим Маргарита Соколова
дала комментарий по слухам относительно состояния находящейся в коме артистки, и рассказала о ее реакции на визит священника. По словам помощницы артистки, звезда на тот момент пришла в «какое-то осознание происходящего».
Также недавно PR-менеджер борющейся за жизнь певицы, Яна Богушевская рассказала журналистам о текущем состоянии здоровья исполнительницы.
По ее словам, сейчас медики не могут сказать, удастся ли певице выздороветь, поскольку ее состояние остается одинаковым уже в течение нескольких дней. Оно, как и ранее, оценивается как тяжелое, уточнила представитель МакSим.