Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры

Менеджер Бритни Спирс Ларри Рудольф, работавший с ней с 1990-х, уволился и заявил, что певица задумывается о завершении карьеры.

Фото: TASS/EPA/Nina Prommer TASS/EPA/Nina Prommer

Письмо, направленное опекунам певицы Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери, опубликовал портал Deadline.

В письме Рудольф заявил, что в последний раз общался с Бритни Спирс более 2,5 лет назад, и тогда артистка призналась, что хочет сделать паузу в карьере.

«Сегодня я узнал, что Бритни заявляла о желании завершить карьеру. Как вы знаете, я никогда не был в команде опеки и не имел отношения к действиям опекунов, так что в детали я не посвящен. Изначально меня наняли по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в ее карьере. Как ее менеджере, я верю, что мое увольнение в интересах Бритни, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны», — написал менеджер, пожелав певице здоровья и счастья.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

В своих показаниях Спирс также пожаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка, поскольку эти решения остаются за опекуном.

1 июля суд отказал Бритни Спирс в прекращении опеки со стороны родного отца, сообщили американские СМИ.