Наследники Доренко судятся с коммунальщиками

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По словам дочери Доренко Екатерины, проблемы в квартире на Рублевском шоссе были еще при жизни ее отца.

«Соседи выкидывают кошачий наполнитель в туалет, после этого начинают течь трубы. Это все длится уже годами, еще при папе началось. Ну вот такая культура быта у людей. Ничего не поделаешь», - пояснила она.

При этом наследница журналиста подчеркнула, что ущерб от регулярных потопов иногда доходил до миллиона рублей. Екатерина совместно с братом Прохором подали иск в Кунцевский районный суд, но не собираются приходить на заседания, наняв для решения вопроса юристов.

Ранее Екатерина Доренко получила ожоги лица и правой кисти и ушиб грудного отдела позвоночника в результате конфликта с соседкой в поселке Рождествено, где у нее есть дом.