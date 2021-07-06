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Наследники Доренко судятся с коммунальщиками

Алиса Селезнёва
1 час назад
Дети покойного журналиста Сергея Доренко подали в суд на коммунальную службу, потребовав решить проблемы с постоянной течью труб из-за соседей-кошатников. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Наследники Доренко судятся с коммунальщиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам дочери Доренко Екатерины, проблемы в квартире на Рублевском шоссе были еще при жизни ее отца.
«Соседи выкидывают кошачий наполнитель в туалет, после этого начинают течь трубы. Это все длится уже годами, еще при папе началось. Ну вот такая культура быта у людей. Ничего не поделаешь», - пояснила она.
При этом наследница журналиста подчеркнула, что ущерб от регулярных потопов иногда доходил до миллиона рублей. Екатерина совместно с братом Прохором подали иск в Кунцевский районный суд, но не собираются приходить на заседания, наняв для решения вопроса юристов.
Ранее Екатерина Доренко получила ожоги лица и правой кисти и ушиб грудного отдела позвоночника в результате конфликта с соседкой в поселке Рождествено, где у нее есть дом.
Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Журналист умер за рулём своего мотоцикла во время движения по улице Земляной Вал в Москве. По заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате разрыва грудной части аорты.
Шоу-бизнес,Сергей Доренко,Московский комсомолец,
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