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Названа причина отсутствия шоу Норкина в эфире

Алиса Селезнёва
53 минуты назад
Ток-шоу популярного телеведущего Андрея Норкина «Место встречи» исчезло из эфира телеканала НТВ, так как новый сезон начнется только в августе. Об этом говорится на странице программы в соцсети «ВКонтакте».
Названа причина отсутствия шоу Норкина в эфире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Друзья! Спасибо, что были с нами весь сезон! Откроем новый уже 2 августа. Ждите нас на том же месте в тот же час! А мы пока немного отдохнем», - пояснили авторы шоу.
Телеведущий Андрей Норкин в ходе своей программы обсуждает с экспертами в студии острые темы внутренней и внешней политики. Так, одна из программ была посвящена ситуации на Украине и резонансному интервью президента России Владимира Путина, в котором он высказался о желании украинских властей вступить в НАТО.
Тогда обсуждение в студии началось спокойно, а закончилось на повышенных тонах. При этом Норкину удалось привести участников дискуссии к общему знаменателю, подчеркнув, что с сегодняшним официальным Киевом говорить не о чем.
При этом в одном из выпусков «Места встречи» Норкин вышел из себя и пригрозил гостю, политологу Виктору Олевичу, выгнать его «к чертовой матери», если тот будет его перебивать. Норкин и Олевич спорили о том, является ли цензурой внесение произведений тех или иных авторов в список экстремистской литературы в России.
Шоу-бизнес,Соцсети,Виктор Олевич,Андрей Норкин,Владимир Путин,НАТО,НТВ,
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