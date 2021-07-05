Сбросившая 30 килограммов актриса удивила фанатов тонкой талией

На размещенных в сети фото 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост с руками на поясе. Она попозировала в черных велосипедных шортах и топе с открытыми плечами. Ее образ дополнили широкий кожаный ремень такого же цвета, коричневая сумка и золотистые туфли на плоской подошве. Публикация набрала больше 350 тысяч лайков.
Фанаты оценили постройневшее тело актрисы и обратили внимание на ее тонкую талию. «Я просто ахнул, увидев эти снимки. Ты выглядишь сногсшибательно!», «Боже мой, ты такая горячая!», «Так держать, Ребел! Я восхищаюсь тобой», «Вот это талия!», «Потрясающая трансформация», — хвалили подписчики.