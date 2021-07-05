Рудковская опровергла информацию об угрозах Билана Покровскому

Покровский обвинил певца в оскорблениях и угрозах в свой адрес, которые тот якобы допустил во время их последнего разговора по WhatsApp. В свою очередь Рудковская опровергла это заявление.
«Я думаю, что его разыграли пранкеры, а он продолжает хайпиться на этой теме. Дима никогда в жизни никого не оскорблял и тем более не угрожал. Это в принципе невозможно», – цитирует «Ридус» Рудковскую.
Конфликт произошел между исполнителями произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил певца.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии певца, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».