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Бывшего мужа Пугачевой госпитализировали с коронавирусом

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад
Российского кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Экс-мужа Пугачевой госпитализировали с COVID
Фото: ТАССТАСС
Бывший муж эстрадной певицы Аллы Пугачевой заболел около недели назад и сначала пытался лечиться дома. Из-за ухудшения самочувствия его доставили в клинику в Сокольниках. Медики оценивают состояние кинематографиста как средней степени тяжести. Поражение легких составляет около 50 процентов.
1 июля стало известно, что актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. В настоящее время он находится в больнице в Коммунарке. Артиста госпитализировали через пять дней после начала болезни.
Как рассказала жена Мамонова Ольга, у актера поднялась температура, ее удалось сбить, но состояние ухудшилось. Она заявила, что у ее мужа поражено 87 процентов легких.
Шоу-бизнес,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,Владимир Меньшов,Алла Пугачева,
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