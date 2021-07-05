Макс Покровский , лидер музыкальной группы «Ногу свело» решил придать своему конфликту с Димой Биланом еще больше публичности - и написал на артиста заявление в полицию. Теперь заниматься этим делом будет участковый. Об этом сообщает Телеграм-канал «МК: срочные новости».

По словам Покровского, Билан угрожал ему по телефону в письменном виде. При этом следует отметить, что оскорбления поступали с номера с кодом Канады . А так как полицейский бюджет явно не предусматривает посещение с рабочими целями этой страны, процесс сбора доказательств может надолго растянуться во времени.

Ранее Дима Билан впервые лично ответил на претензии Макса Покровского. Свое мнение певец озвучил в личном микроблоге.

«Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже три дня вы, оказывается, никак не успокоитесь и продолжаете пиариться на моем концерте в Питере и снимать свой хайповый сериал под названием „Билан“. Я увидел ваши вопли только вчера, но даже не планировал отвечать, так как человек я неконфликтный и отвечать на этот неадекват не вижу никакого смысла", — написал Билан обращение к лидеру группы "Ногу Свело!".

Как считает Билан, люди понимают, что не он ответственен за отмену выступления группы Покровского.

Певец также уточнил, что он уже давно поставил прививку и носит маску.

"Любому адекватному человеку понятно, что я не всемогущ и не могу делать организационную работу на концертах за других, не могу контролировать соблюдение правил в каждом городе, которые, как известно, отличны друг от друга в этот период времени. Каждому уважаемому мною гостю на концерте я лично надевать маску на лицо тоже не могу. Я много раз заявлял со сцены, что маски нужны. На этом я свою работу, как российский гражданин, выполнил и занялся тем, для каких целей меня и пригласили — провел свое выступление, пел для людей. Я не считаю, что виновен в отмене вашего выступления из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд", — отметил Билан.