Моргенштерн обманул своих поклонников

Время шло, но разработчики игры не делали никаких заявлений по этому поводу. И вот недавно один из представителей GSC Game World рассказал в интервью украинскому блоггеру OLDboy об озвученных, но неосуществленных намерениях скандального рэпера.

По мнению сотрудника студии, слова Моргенштерна с самого начала нельзя было воспринимать всерьез. Он попросту обманул своих поклонников. Тестером игры не может быть посторонний, эта работа проводится командой компании. А никакого предложения о договоре с компанией так и не было.