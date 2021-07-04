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Моргенштерн обманул своих поклонников

Ирина Лебедева
1 час назад
Моргенштерн пообещал, что будет тестером серии S.T.A.L.K.E.R. 2, поскольку он – настоящий фанат этой игры.
Моргенштерн обманул своих поклонников
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«Я очень жду S.T.A.L.K.E.R. 2. Я лютый фанат серии. Я уже договорился, что буду тестером. Может, даже возьмут интеграцию. Берите, берите, я даже скидку дам. Я уже вам рекламу сделал», - заявил он в подкасте Данилы Поперечного.
Время шло, но разработчики игры не делали никаких заявлений по этому поводу. И вот недавно один из представителей GSC Game World рассказал в интервью украинскому блоггеру OLDboy об озвученных, но неосуществленных намерениях скандального рэпера.
По мнению сотрудника студии, слова Моргенштерна с самого начала нельзя было воспринимать всерьез. Он попросту обманул своих поклонников. Тестером игры не может быть посторонний, эта работа проводится командой компании. А никакого предложения о договоре с компанией так и не было.
«Изначально было это понятно, просто этот рэперок лишний раз напомнил о себе, да ещё и в канун выхода трейлера. Тест игры проводится профи и там мало фана, там тяжелейшая унылая и монотонная работа», - комментируют ситуацию в сети команды опытные игроки.
Согласно обнародованной на портале playground.ru информации, игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X/S. Шутер станет временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.
Рэпер Алишер Моргенштерн назвал сумму, за которую согласился бы выйти на ринг с бойцом ММА Александром Шлеменко. Артист отметил, что очень ценит свою голову, но готов стать «тупым» за 20 миллионов долларов.
Шоу-бизнес,Александр Шлеменко,Microsoft,
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