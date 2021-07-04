«Оля, остановись!» Бузова сфотографировалась топлес

Поющая телеведущая Ольга Бузова сейчас находится на африканском континенте – именно там снимается новое телешоу. По задумке звезды и на фотографии, выложенной ею в сеть, есть местные мотивы – Ольга демонстрирует прическу с африканскими косичками. Но при этом одежды на ней практически нет.

Фото: Instagram Instagram

Певица повернулась спиной к камере. Спину прикрывают лишь яркие косы., довольно длинные, практически до талии. Ниже талии красуются обнаженные ягодицы, поскольку крошечные бежевые стринги не прикрывают абсолютно ничего.

«Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя причёска?», - обратилась теледива к подписчикам.

«Смотрим совсем не на косы», - отвечают ей комментаторы.

В микроблоге идет бурное обсуждение достоинств и недостатков фигуры экс-ведущей «Дома-2», а также отсутствие у звезды моральных принципов.

«Орех так и просится на грех», «цветные косы и голая ***, совсем уже сдурели», «А в одежде блин нельзя было свои косы сфоткать? Что за дичь!», «Прям как Волочкова, осталось только на шпагат сесть», «И потом вы жалуетесь на то, что над вами смеются и вас осуждают многие.И учитывая, что 90% ваших подписчиков это девочки школьного возраста, вам стоило быть немного скромнее».

В целом мнение фолловеров выглядит так:

«Это дно!», «Оля, остановись!»

Телеведущая и певица Ольга Бузова, участвующая в съемках нового проекта ТНТ в Африке, провела для поклонников экскурсию по дому, который для нее арендовали. Соответствующее видео она выложила в Instagram .

В доме, который продемонстрировала Ольга Бузова, две комнаты, две ванные и душевая. Благодаря большим окнам и стеклянным дверям, которые выходят на террасы, на вилле много света. А весь интерьер выполнен в пастельных тонах с использованием этнических мотивов.