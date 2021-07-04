Поклонники не узнали располневшую Татьяну Догилеву

На многих подписчиков фото оказало шокирующее впечатление. Актриса, полюбившаяся публике по фильмам «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты» и «Одна на миллион» сейчас выглядит совсем по-другому. Татьяна Анатольевна сильно прибавила в весе и, в целом, выглядит на свой возраст. Народной любимице уже 64 года.