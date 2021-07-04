Поклонники не узнали располневшую Татьяну Догилеву

«Блондинка за углом», - подписал он снимок.
«Время беспощадно», «Догилеву не узнал», - пишут фолловеры.
«Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут?»
«Я перешла в другую возрастную категорию, и я изменилась внешне с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю.
Я смело вступила в роли комедийных старух Пыталась как-то бороться и переживала, а потом стала играть этих комедийных женщин в возрасте».
«Ничего удивительного. У меня пенсия еще меньше — 14 тысяч», — ответила она тогда.