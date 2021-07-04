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Поклонники не узнали располневшую Татьяну Догилеву

Ирина Лебедева
57 минут назад
Телеведущий Николай Злобин выложил в сеть совместную фотографию с актрисой Татьяной Догилевой.
Поклонники не узнали располневшую Татьяну Догилеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Блондинка за углом», - подписал он снимок.
На многих подписчиков фото оказало шокирующее впечатление. Актриса, полюбившаяся публике по фильмам «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты» и «Одна на миллион» сейчас выглядит совсем по-другому. Татьяна Анатольевна сильно прибавила в весе и, в целом, выглядит на свой возраст. Народной любимице уже 64 года.
«Время беспощадно», «Догилеву не узнал», - пишут фолловеры.
На руке у Догилевой красуется довольно большой синяк. Это тоже встревожило поклонников.
«Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут?»
Как рассказывает «Комсомольская Правда», ранее Татьяна Догилева объясняла, что у нее есть проблемы со здоровьем – отсюда и лишний вес. Сначала она переживала по поводу изменения внешности, но потом приняла свой возраст и просто в профессии перешла в другое амплуа.
«Я перешла в другую возрастную категорию, и я изменилась внешне с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю.
Я смело вступила в роли комедийных старух Пыталась как-то бороться и переживала, а потом стала играть этих комедийных женщин в возрасте».
Когда страна обсуждала 17-тысячную пенсию певицы Аллы Пугачевой, журналисты спросили и у Догилевой, что она об этом думает.
«Ничего удивительного. У меня пенсия еще меньше — 14 тысяч», — ответила она тогда.
Шоу-бизнес,Николай Злобин,Алла Пугачева,Комсомольская правда,
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