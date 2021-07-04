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Бывший парень Клавы Коки слил в сеть их видео

Ирина Лебедева
1 час назад
Певица Клава Кока особо не упоминала о своем бойфренде – блогере Диме Гордее. У публики с именем Коки ассоциировались совсем иные персонажи. Но отношения с Гордеем у нее были, продолжались они два года и много счастливых моментов было запечатлено на видео.
Бывший парень Клавы Коки слил в сеть их видео
Фото: InstagramInstagram
И вот это видео Дима выложил в инстаграм, сопроводив его словами о том, что все кончено.
«Да поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти 2 года Клава Кока. Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!
P.S. Братва, в ближайшее время, возможно, у меня немного поедет крыша, поэтому не обращайте внимания. Зато, с сегодняшнего дня я решил, что буду максимально открыт с вами, *** уже всё держать в себе.
Вууууух, постараюсь не сдохнуть »
В микроблоге Гордея развернулась баталия. Стоило ему выложить эту информацию, тут же ему заявили, что он сделал подлость.
«Подло. А я ведь тебя уважала».
Мнения фолловеров разделились: одни уверены, что Гордей обязан был держать все в тайне – ведь сама Кока не говорила ни про их роман ни про их расставание.
«Согласен, возможно Клава хотела оставить все в тайне, а Димон поплыл жёстко, слил, да и на жалость давит».
Другие считают, что смешно предъявлять к парню какие-либо претензии – отношения имели место быть, а то, что Кока их скрывала – это даже и непорядочно, равно как и то, что она стала изменять Диме.
«А что собственно плохого он сделал?», «он не обязан ни у кого спрашивать разрешения».
Ранее 24-летняя Клава Кока снялась для мужского журнала Playboy. Также она делилась фото в свадебном платье с помолвочным кольцом, чем заинтриговала поклонников.
Шоу-бизнес,Клава Кока,
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