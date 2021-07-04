Бывший парень Клавы Коки слил в сеть их видео

Певица Клава Кока особо не упоминала о своем бойфренде – блогере Диме Гордее. У публики с именем Коки ассоциировались совсем иные персонажи. Но отношения с Гордеем у нее были, продолжались они два года и много счастливых моментов было запечатлено на видео.

Фото: Instagram Instagram

И вот это видео Дима выложил в инстаграм, сопроводив его словами о том, что все кончено.

«Да поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти 2 года Клава Кока. Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!

P.S. Братва, в ближайшее время, возможно, у меня немного поедет крыша, поэтому не обращайте внимания. Зато, с сегодняшнего дня я решил, что буду максимально открыт с вами, *** уже всё держать в себе.

Вууууух, постараюсь не сдохнуть »

В микроблоге Гордея развернулась баталия. Стоило ему выложить эту информацию, тут же ему заявили, что он сделал подлость.

«Подло. А я ведь тебя уважала».

Мнения фолловеров разделились: одни уверены, что Гордей обязан был держать все в тайне – ведь сама Кока не говорила ни про их роман ни про их расставание.

«Согласен, возможно Клава хотела оставить все в тайне, а Димон поплыл жёстко, слил, да и на жалость давит».

Другие считают, что смешно предъявлять к парню какие-либо претензии – отношения имели место быть, а то, что Кока их скрывала – это даже и непорядочно, равно как и то, что она стала изменять Диме.