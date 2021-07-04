СМИ: Бородина нашла замену Омарову

Ксения Бородина
и Курбан Омаров
разошлись окончательно и бесповоротно. Как пишут в сети, теледива подала на развод, поскольку устала терпеть неверность своего супруга.
Однако, по информации
Экспресс Газеты, Ксения не стала лить слезы в одиночестве и сетовать на жизнь. Ее уже якобы видели с новым другом – ресторатором Эриком Авагяном. По слухам, именно он в последнее время заваливал Бородину огромными букетами, которые она демонстрировала подписчикам в сторис инстаграма.
А сейчас телеведущая была замечена со своим новым ухажером в Ереване на балконе одного из городских клубов. Предположительно, Ксения прилетела туда специально для встречи с Эриком. Сообщение об этом прислали подписчики. Они же отметили, что пара не скрывала симпатию друг к труду и не стесняли проявлять чувства на публике.
Экспресс Газета, тем не менее, отмечает, что официального подтверждения этой информации еще нет. Хотя поклонники Ксении уже ликуют – дав отставку дагестанскому предпринимателю, Бородина без мужского внимания не осталась.
Бородина и Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. Также у пары есть дети от прошлых отношений: у Бородиной дочь – Маруся, у Омарова – сын Омар.
Телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с Курбаном Омаровым. Ранее поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях. Сама телеведущая попросила дать ей время и заявила, что «есть вещи, которые невозможно простить».