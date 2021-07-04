В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: Бородина нашла замену Омарову

Ирина Лебедева
1 час назад
Ксения Бородина и Курбан Омаров разошлись окончательно и бесповоротно. Как пишут в сети, теледива подала на развод, поскольку устала терпеть неверность своего супруга.
СМИ: Бородина нашла замену Омарову
Фото: InstagramInstagram
Однако, по информации Экспресс Газеты, Ксения не стала лить слезы в одиночестве и сетовать на жизнь. Ее уже якобы видели с новым другом – ресторатором Эриком Авагяном. По слухам, именно он в последнее время заваливал Бородину огромными букетами, которые она демонстрировала подписчикам в сторис инстаграма.
А сейчас телеведущая была замечена со своим новым ухажером в Ереване на балконе одного из городских клубов. Предположительно, Ксения прилетела туда специально для встречи с Эриком. Сообщение об этом прислали подписчики. Они же отметили, что пара не скрывала симпатию друг к труду и не стесняли проявлять чувства на публике.
Экспресс Газета, тем не менее, отмечает, что официального подтверждения этой информации еще нет. Хотя поклонники Ксении уже ликуют – дав отставку дагестанскому предпринимателю, Бородина без мужского внимания не осталась.
Бородина и Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре того же года у них родилась дочь Теона. Также у пары есть дети от прошлых отношений: у Бородиной дочь – Маруся, у Омарова – сын Омар.
Телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с Курбаном Омаровым. Ранее поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях. Сама телеведущая попросила дать ей время и заявила, что «есть вещи, которые невозможно простить».
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители