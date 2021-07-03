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Раскрыты новые подробности госпитализации МакSим

Lenta.ru
24 минуты назад
Раскрыты новые подробности госпитализации МакSим
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), госпитализированная с двусторонней пневмонией, проходит лечение в одной из частных московских клиник, где стоимость лечения составляет один миллион рублей. Такие подробности раскрыло издание StarHit.
По информации издания, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит один миллион рублей. «Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?», — рассказали подсобные рабочие клиники.
Также известно, что за несколько дней до госпитализации МакSим с размахом отметила 38-летие. Тогда же артистка открыла свою школу искусств. На следующий день певица почувствовала себя плохо, сдала тест на COVID-19. Он дал отрицательный результат, поэтому артистка решила не отменять концерт в Казани.
Музыкант Андрей Державин выступал на одной сцене с певицей. По его словам, певице было нехорошо, однако она старалась этого не показывать. «Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Таких людей на нашей сцене мало. Для меня новость, что с коронавирусрм слегла вся команда МакSим, а ведь мы летели одним рейсом», — сказал он.
Ранее представительница певицы ответила на вопрос о том, есть ли улучшения в состоянии артистки. По ее словам, состояние певицы по-прежнему остается тяжелым, без улучшений.
О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса.
Шоу-бизнес,Андрей Державин,
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