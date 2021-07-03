Раскрыты новые подробности госпитализации МакSим

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), госпитализированная с двусторонней пневмонией, проходит лечение в одной из частных московских клиник, где стоимость лечения составляет один миллион рублей. Такие подробности раскрыло издание StarHit.
По информации издания, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит один миллион рублей. «Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?», — рассказали подсобные рабочие клиники.
Музыкант Андрей Державин
выступал на одной сцене с певицей. По его словам, певице было нехорошо, однако она старалась этого не показывать. «Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Таких людей на нашей сцене мало. Для меня новость, что с коронавирусрм слегла вся команда МакSим, а ведь мы летели одним рейсом», — сказал он.