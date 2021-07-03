Чехова показала себя в постели

Анфиса Чехова поучаствовала в откровенной съемке. 43-летняя теледива позировала фотографу в собственной постели, совершенно обнаженная. Картинка - Анфиса лежит на серебристом покрывале, обняв подушку – подушек много на фотографии, рядом с ней устроился ее любимый песик, французский бульдог.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судя по всему, это была рекламная фотосьемка. В микроблоге телеведущая разместила большой пост, где она порассуждала о достоинствах, отличном внешнем виде и полезном внутреннем наполнении подушек определенной фирмы. Звезда даже попробовала вызвать читателей на разговор.

«А вам какие подушки нравятся, плотные, мягкие, взбитые или приплюснутые. Делитесь, на каких удобней спать?» – спросила Анфиса.

Но фолловеры не стали обращать внимания на эти приспособления для сна и призыв к общению на эту тему проигнорировали. Они предпочли обсудить внешность самой Чеховой.

Поклонники отметили красоту женщины.

«Фото эффектно! Девушка прекрасна, ухоженна! Чтоб все женщины так ухаживали за собой!»

И дружно заклевали какого-то залетного хейтера, который посмел в этом усомниться.

«А можно без фильтров. Женщина 40+, коренастая, с короткой ногой. В программе «Алена , блин!» сразу видно и возраст и фигуру, комплексы тоже», - написал он.