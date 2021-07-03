В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Чехова показала себя в постели

Ирина Лебедева
59 минут назад
Анфиса Чехова поучаствовала в откровенной съемке. 43-летняя теледива позировала фотографу в собственной постели, совершенно обнаженная. Картинка - Анфиса лежит на серебристом покрывале, обняв подушку – подушек много на фотографии, рядом с ней устроился ее любимый песик, французский бульдог.
Чехова показала себя в постели
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Судя по всему, это была рекламная фотосьемка. В микроблоге телеведущая разместила большой пост, где она порассуждала о достоинствах, отличном внешнем виде и полезном внутреннем наполнении подушек определенной фирмы. Звезда даже попробовала вызвать читателей на разговор.
«А вам какие подушки нравятся, плотные, мягкие, взбитые или приплюснутые. Делитесь, на каких удобней спать?» – спросила Анфиса.
Но фолловеры не стали обращать внимания на эти приспособления для сна и призыв к общению на эту тему проигнорировали. Они предпочли обсудить внешность самой Чеховой.
Поклонники отметили красоту женщины.
«Фото эффектно! Девушка прекрасна, ухоженна! Чтоб все женщины так ухаживали за собой!»
И дружно заклевали какого-то залетного хейтера, который посмел в этом усомниться.
«А можно без фильтров. Женщина 40+, коренастая, с короткой ногой. В программе «Алена , блин!» сразу видно и возраст и фигуру, комплексы тоже», - написал он.
«А мне жаль когда мужчина вместо того чтоб себя создавать как личность лазит с левого аккаунта и высказывает своё мнение о внешности женщины .Займитесь чем то ,бизнесом например, ой , на это мозг нужен всё-таки», - тут же осадили незнакомца.
Анфиса завоевала популярность в 2005 году после выхода программы «Секс с Анфисой Чеховой». Передача выходила на телеканале ТНТ до 2009 года.
Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители