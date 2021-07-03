Чехова показала себя в постели

«А вам какие подушки нравятся, плотные, мягкие, взбитые или приплюснутые. Делитесь, на каких удобней спать?» – спросила Анфиса.
«Фото эффектно! Девушка прекрасна, ухоженна! Чтоб все женщины так ухаживали за собой!»
«А можно без фильтров. Женщина 40+, коренастая, с короткой ногой. В программе «Алена , блин!» сразу видно и возраст и фигуру, комплексы тоже», - написал он.
«А мне жаль когда мужчина вместо того чтоб себя создавать как личность лазит с левого аккаунта и высказывает своё мнение о внешности женщины .Займитесь чем то ,бизнесом например, ой , на это мозг нужен всё-таки», - тут же осадили незнакомца.