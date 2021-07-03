Валентин Юдашкин — о борьбе с раком: «Я был в очень подавленном состоянии»

Борющийся в течение пяти лет с раком Валентин Юдашкин
, рассказал о российском уровне медицины и о том, как врачи сражались за его жизнь.
Продолжительное время Валентин Юдашкин скрывал страшный диагноз
, но недавно раскрыл карты и рассказал, как ему помогали родные и близкие. А главное — врачи. Дизайнер поделился, что именно медики вдохновили его своей верой в его выздоровление. После нескольких лет тяжелой борьбы с болезнью, кутюрье убежден — в России высочайший уровень медицины и лечащих врачей.
Валентин Юдашкин на своем показеRoman Denisov/Global Look Press
Валентин Юдашкинс с супругой и гостями вечераAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин с певицей ЖасминнAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин дает интервью журналистамAlexande
r Legky/Global Look Press
Валентин Юдашкин с супругойAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин во время выступленияAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин с супургой и Филиппом КиркоровымAlexei Molchanovskiy/Global Look Press
Валентин Юдашкин и Вячеслав ЗайцевAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин с супругой на красной дорожкеAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Валентин Юдашкин и супрга на официальном мероприятииAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Больше всего, Валентин запомнил период, когда наступило ухудшение: «Когда стало совсем плохо, доктора встали и просто, как на войну, пошли сражаться за мою жизнь... Причём этим людям не важно, чью жизнь они спасают — известного человека или простой бабушки. Они будут бороться за каждого. Они меня вдохновили своей верой в то, что всё будет хорошо», — передает слова Валентина Абрамовича издание «Аргументы и Факты»
.
Валентин Абрамович убежден — в России высочайший уровень медицины и лечащих врачейRoman Denisov/Global Look Press
О своем диагнозе Валентин впервые услышал в 2016 году, после чего, известному дизайнеру пришлось перенести ряд серьезных операций и химиотерапию.
Он признавался, что сложнее всего было, когда он только узнал диагноз: «В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил. А ещё большое спасибо театру. Я был в очень подавленном состоянии, и тут Владимир Машков и Алла Сигалова предложили мне поработать над спектаклем «Моя прекрасная леди» в Театре Олега Табакова. Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать», — рассказывал Юдашкин в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Во время лечения, в поддержку онкобольных женщин, Валентин запустил благотворительную акцию «Сияй! Не дай себе погаснуть!»: модельер лично подбирал дамам платья для фотосессии, помогал с подбором макияжа и прически, чтобы они хотя бы ненадолго могли отвлечься от предстоящих операций и курсов химиотерапии.
Фото и видео: Global Press Look, Rambler